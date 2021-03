FC Porto abre inquérito disciplinar ao speaker após insultos a Cristiano Ronaldo

O FC Porto decidiu abrir um inquérito disciplinar a Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos e speaker do clube. A decisão surge depois de uma reunião do conselho de administração da SAD e na sequência das duras palavras que Fernando Saul dirigiu a Cristiano Ronaldo e à sua família.





"O Conselho de Administração da FC Porto, Futebol SAD, hoje reunido, decidiu abrir um inquérito disciplinar ao oficial de ligação aos adeptos Fernando Saul, na sequência do que escreveu nas redes sociais após o jogo entre o FC Porto e a Juventus", podia ler-se numa nota informativa no site do FC Porto.De recordar que Fernando Saul escreveu nas redes sociais várias palavras insultuosas para com o craque português, das quais se retratou mais tarde. "Está vingado Basileia contra os ladrões de Itália, e está vingado o que o porco do Ronaldo fez no Dragão. Que raça que orgulho, isto é Porto! Carneirada da mouraria guardem os posts", escreveu, dizendo de seguida: "Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família" atirou.Depois, o oficial de ligação aos adeptos pediu desculpa, dizendo que fez a publicação a quente.