FC Porto acusa: «Vieira julga ter direito de escolher os árbitros que devem ser ostracizados»

O Benfica-FC Porto das meias-finais da Allianz Cup, na terça-feira, que a equipa de Sérgio Conceição venceu por 3-1 , continua na ordem do dia, com os dragões a tecer fortes críticas aos encarnados e a acusar Luís Filipe Vieira de querer condicionar o trabalho da arbitragem."Há duas formas de lidar com o insucesso: olhar para dentro, identificar os problemas e procurar caminhos para resolvê-los; ou tentar virar o bico ao prego, disparar para fora e imputar aos outros as culpas próprias. Depois da derrota de terça-feira, o Benfica optou pelo segundo caminho. Por nós, tudo bem. Se o objetivo é discutir a arbitragem das meias-finais da Taça da Liga, também temos os nossos contributos", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.O FC Porto recorda que o Benfica "há não muito tempo propôs que as críticas aos árbitros resultassem em perda de pontos no campeonato", que a formação da Luz "não deveria sequer ter participado na final four da Taça da Liga", uma vez que "beneficiou de erros graves dos árbitros, com impacto direto nos resultados".O 'Dragões Diário' acusa ainda o presidente do Benfica, numa entrevista à BTV em 2017, sobre o árbitro Fábio Veríssimo, o mesmo da meia final da Allianz Cup, comparando-a com as afirmações do líder encarnado na terça-feira: "[Em 2017], Vieira clamava por Fábio Veríssimo . Anteontem, em Braga, procurou decretar o fim da carreira do árbitro de Leiria: "Esse homem não pode apitar mais! " Nestes momentos, quando perde a cabeça, Vieira revela-se e expressa em público aquilo que habitualmente mantém mais reservado: trata-se de alguém que julga ter o direito de escolher os árbitros que dirigem jogos do Benfica e os que devem ser ostracizados. O objetivo é sempre o mesmo: condicionar, condicionar, condicionar."Através do News Benfica, os porta-vozes anónimos de Luís Filipe Vieira acusam os árbitros de terem prejudicado o Benfica "de forma premeditada". É uma afirmação grave e que não poderá passar sem castigo", pode ler-se ainda."É curioso que o presidente de um clube afirme ter conhecimento de ameaças a árbitros e respetivas famílias, mas não as denuncie publicamente ou às instâncias próprias, como é obrigação de quem possua uma informação dessas. Luís Filipe Vieira, em particular, deveria ser especialmente sensível a esse tipo de situações, tendo em conta o histórico dos adeptos do clube que dirige no que toca a ameaças e agressões a árbitros – mas ameaças e agressões a sério, denunciadas, investigadas e julgadas pelos tribunais.""Anteontem, o FC Porto venceu porque foi melhor do que o Benfica. Foi melhor na Taça da Liga, da mesma maneira que está a ser melhor no campeonato, da mesma maneira que foi muitíssimo melhor na Liga dos Campeões. Não nos surpreende que isso seja colocado em causa por quem está a ser investigado por possível corrupção de equipas de arbitragem, de jogadores adversários, de clubes adversários, de observadores, de delegados da Liga, de funcionários judiciais e até de magistrados (e ainda por tráfico de influência, branqueamento de capitais e fraude fiscal). Não surpreende, mas há limites para a hipocrisia, o desespero e a falta de decência."