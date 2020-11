FC Porto agradeceu apoio vindo do exterior do Estádio de São Miguel

O Santa Clara já teve o privilégio de usufruir da presença de adeptos esta temporada, mas a evolução do contexto da pandemia também já diluiu essa avaliação na Região Autónoma dos Açores, pelo que o jogo de ontem desenrolou-se à porta fechada. Circunstância à imagem de todas as outras partidas do campeonato que, contudo, não impediu que um grupo com cerca de 25 adeptos afetos FC Porto marcassem presença no exterior do Estádio de São Miguel para incentivar os azuis e brancos e, também, desfrutar da geografia das imediações do recinto para ver a partida.

Dessa forma, os adeptos aproveitaram um ponto mais elevado no exterior da estrutura açoriana, junto a uma estrada regional, para observarem o jogo à distância e também incentivar o desempenho dos campeões nacionais. A verdade é que este pequeno foco de apoio oriundo do exterior do Estádio de São Miguel não foi esquecido pelos jogadores do FC Porto, que, no final da partida e ainda que mesmo à distância, fizeram questão de agradecer a presença e o apoio de todos os entusiastas.