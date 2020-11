FC Porto aguarda "com serenidade e muita paciência" resultados de novas buscas na Luz

Nuno Brandão, advogado do FC Porto, comentou as buscas que a Polícia Judiciária fez esta segunda-feira no Estádio da Luz. Em declarações ao Porto Canal, frisou que a SAD portista aguarda serenamente pelos resultados dos vários processos que envolvem o rival encarnado, lamentando a demora da Justiça portuguesa.





"O FC Porto está a aguardar com serenidade e muita paciência. Muito destes factos foram escutados pelas divulgações feitas aqui por Francisco J. Marques. Entretanto passaram-se três anos e meio. Temos aguardado pelo desfecho, que há-de acontecer e que será uma acusação ou um arquivamento", referiu o advogado, acrescentando que, no caso dos e-mails, "o mensageiro está a ser perseguido mais rapidamente do que os denunciados".