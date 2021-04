FC Porto analisa eliminação da Champions: «Suprema ironia: precoce, mas numa fase adiantada»

Na ressaca da saída da Liga dos Campeões (a vitória ontem frente ao Chelsea por 1-0 foi insuficiente perante o 2-0 a favor dos ingleses na 1ª mão dos quartos de final), o FC Porto sublinha a "suprema ironia" do fim da "aventura europeia".





"O golo de Mehdi Taremi, uma delícia de execução, chegou de bicicleta, mas chegou demasiado tarde, reservando apenas 60 segundos para anular o mal que já estava feito uma semana antes, naquele mesmo relvado. Em Sevilha, onde já foi muito feliz, o FC Porto impôs a primeira derrota do Chelsea na Liga dos Campeões, mas não conseguiu reverter nem anular o resultado da primeira mão (0-2), que ditou o fim da aventura europeia com o requinte de uma suprema ironia: precoce, mas numa fase adiantada", pode ler-se esta quarta-feira no 'Dragões Diário'."No cômputo geral, resumiu Sérgio Conceição, o FC Porto foi 'superior em tudo', exceto na eficácia ofensiva, razão pela qual assumiu 'um sentimento de grande frustração'. Mas entre a 'desilusão' e a 'tristeza', que não foi capaz de disfarçar, sobressaiu o 'orgulho' pela interpretação da estratégia, pelo desempenho no jogo e pelo percurso na mais exigente prova de clubes do mundo", pode ainda ler-se na newsletter.