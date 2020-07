FC Porto anuncia contratação de Kelvin Boateng

O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do jovem avançado Kelvin Boateng. O ganês, de 20 anos, chega ao Dragão a título de empréstimo de uma temporada, proveniente do Aves, ficando os dragões ainda com uma cláusula de opção de compra no final da cedência.





No Aves desde 2018, chegado proveniente da Academia Right to Dream, do Gana, o jovem apontou 16 golos em 32 jogos pelos juniores avenses na sua primeira temporada, tendo na seguinte, pelos Sub-23, registado 12 tentos nos mesmos 32 encontros. O próximo passo será a equipa B dos dragões, um salto que deixa o jovem africano bastante satisfeito."Não há palavras que descrevam o que sinto neste momento. Estou muito entusiasmado por chegar ao FC Porto e quero fazer história aqui. Quero ajudar o FC Porto B e fazer golos, para poder chegar à equipa principal. Coletivamente, vamos lutar pela vitória em todos os jogos, seja qual for o adversário", garantiu o jovem, em declarações aos dragões.Boateng deixou ainda elogios à qualidade dos jovens que saem do Olival. "O FC Porto B costuma ter equipas jovens mas faz sempre boas épocas na LigaPro. É fantástico ver como os jovens do FC Porto B se batem com jogadores mais experientes. O FC Porto tem feito um grande trabalho com os jovens e permite que eles possam mostrar a qualidade que têm. Olho para esta oportunidade como o verdadeiro início da minha carreira de futebolista", frisou.