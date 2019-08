FC Porto anuncia lotação esgotada para a receção ao Krasnodar

O FC Porto informou que os bilhetes para a receção ao Krasnodar esgotaram esta terça-feira, a escassas horas da partida, que tem arranque agendado para as 20 horas. A lotação já se encontrava muito perto da totalidade na segunda-feira, altura em que foram anunciados os últimos 600 bilhetes, e esse cenário acabou por confirmar-se no dia do jogo.





Por essa razão, espera-se uma grande vaga de apoio aos azuis e brancos num jogo de extrema importância para a temporada, do qual depende a passagem ao playoff da Liga dos Campeões e o sonho da chegada à fase de grupos.