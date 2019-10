FC Porto anuncia parceria com a Placard.pt

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, uma parceria com a Placard.pt, que será durante os próximos três anos o patrocinador oficial de apostas do clube."É mais uma parceria estabelecida, desta feita com uma marca nacional de referência a nível de apostas desportivas online e, por isso, estamos extremamente satisfeitos. Os nossos votos são para que esta seja uma ligação duradoura e de sucesso para ambas as partes", afirmou Rui Lousa, administrador da Porto Comercial.A parceria entre as duas instituições trará aos adeptos portistas a oportunidade de participar em atividades promocionais que a Placard.pt irá promover nas imediações do Estádio do Dragão ao longo da presente época desportiva, bem como no site oficial dos azuis e brancos."Esta parceria reflete a aposta de Placard.pt no futebol nacional. Tanto o Placard.pt como o Futebol Clube do Porto são marcas de referência, norteados por valores de confiança e proximidade, sendo assim, esta parceria uma mais-valia para os nossos clientes e para os adeptos do clube", referiu Paulo Mateus Calado, Vice-Presidente Executivo da SAS Apostas Sociais.