FC Porto anuncia venda de bilhetes para a receção ao Krasnodar

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que já se encontram disponíveis os bilhetes para a receção aos russos do Krasnodar , jogo referente à 2.ª mão, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Os preços associados dos azuis e brancos variam entre os 10€ e os 28€, enquanto que os preços para o público em geral varia entre os 17€ e os 45€.O encontro está agendado para o próximo dia 13 de agosto, no Estádio do Dragão.