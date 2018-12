FC Porto apela ao bom comportamento dos seus adeptos

O FC Porto recorreu às redes sociais para apelar aos seus adeptos para não utilizarem objetos pirotécnicos nos próximos jogos, nomeadamente no encontro deste sábado, diante do Santa Clara.Numa publicação na qual salvaguardam a importância do "Mar Azul", os dragões pedem, ainda assim, ao seus apoiantes que não prejudiquem o clube, que já sofreu multas pesadas esta temporada devido a este tipo de situações."O lançamento de objetos e a deflagração de pirotecnia podem levar a multas ou consequências mais graves para o nosso clube", pode ler-se no apelo, numa referência ao risco de interdição do Estádio do Dragão.