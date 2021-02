FC Porto aponta a "profecia" de Sérgio Conceição: «Concretizou-se»

O FC Porto sublinhou esta quarta-feira os 200 jogos de Sérgio Conceição ao comando da equipa principal dos dragões que o técnico cumpriu no encontro com o Marítimo, na segunda-feira, lembrando que o percurso do técnico dos dragões "não tem sido feito apenas de conquistas e recordes".





"Na Madeira, Sérgio Conceição completou o ducentésimo encontro como treinador do FC Porto e continuou a fazer história ao leme da armada azul e branca. Com 144 vitórias, o Mister superou o número de triunfos de José Maria Pedroto nos 200 primeiros jogos (126) e ficou a apenas um de igualar o melhor registo, detido por Artur Jorge. Nos 200 embates inaugurais no banco portista, o técnico campeão europeu de 1987 venceu por 145 vezes. Sérgio Conceição encontra-se agora a 55 jogos de atingir a marca do Rei Artur e a 121 da do Mestre. O percurso de Sérgio Conceição no FC Porto não tem sido feito apenas de conquistas e recordes. A influência do atual timoneiro nos destinos dos Dragões está bem patente e é acompanhada por mensagens fortes desde o primeiro dia. A 8 de junho de 2017, o antigo atleta formado na Invicta apresentou-se como treinador com um aviso: 'Eu não venho para aqui aprender, venho para aqui ensinar'. Quase quatro anos e muitas outras frases icónicas depois, a profecia concretizou-se", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.