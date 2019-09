FC Porto aponta "arraial de porrada" e critica Fábio Cardoso: «Tem boa escola e é azarado»

Entrada dura de Fábio Cardoso lesionou Romário Baró e o médio do FC Porto saiu a chorar Entrada dura de Fábio Cardoso lesionou Romário Baró e o médio do FC Porto saiu a chorar

A entrada de Fábio Cardoso sobre Romário Baró, já perto do final do jogo FC Porto-Santa Clara, que lesionou o jovem médio dos dragões, acabou por marcar o encontro e contribuiu para que os ânimos aquecessem dentro e fora de campo.O camisola 8 dos azuis e brancos foi retirado do relvado de maca, em lágrimas, e esse facto valeu várias críticas dos azuis e brancos tanto ao defesa-central dos açorianos, como ao árbitro António Nobre, que foi acusado pelo clube de "complacência disciplinar".A primeira queixa dos dragões surgiu através da newsletter 'Dragões Diários', na qual os portistas falam de um "arraial de porrada" e apontam o dedo a Fábio Cardoso. "Romário Baró acabou por ter um final de noite infeliz. Ao minuto 90, o médio tornou-se a principal vítima do arraial de porrada promovido pelos açorianos e teve de ser substituído na sequência de uma entrada violentíssima de Fábio Cardoso. O central do Santa Clara, como se sabe, tem boa escola e é azarado. Contra uns tem o azar de escorregar, contra outros tem o azar de provocar lesões", escreveram os dragões, ironizando sobre o deslize do central no jogo frente ao Benfica, nos Açores, na temporada passada, que valeu um dos golos aos encarnados."Mas nem tudo é mau para esta pérola da Margem Sul. No meio de tanto azar, teve a sorte de encontrar um árbitro que lhe poupou o mais do que evidente cartão vermelho. De resto, a atitude do juiz ao longo do jogo foi quase sempre de completa complacência disciplinar em relação à postura sempre agressiva e muitas vezes violenta dos visitantes", podia ler-se ainda.Mas as críticas do FC Porto não se ficaram por aqui, uma vez que tmbém Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, mostrou o seu desagrado face à dureza de Fábio Cardoso. "Esta entrada de Fábio Cardoso é muito grave, em linha com a agressividade exageradíssima do Santa Clara, que contou com a benevolência do árbitro. Que diferença quando defrontam outras equipas e não adianta depois virem dizer que são grandes profissionais. Uma vergonha", escreveu o dirigente azul e branco.Toda esta situação, de resto, mereceu o comentário de João Henriques no final do encontro. Começando por desejar as melhoras a Romário Baró, o técnico dos insulares fez a defesa da honra do jogador do Santa Clara. "O Fábio Cardoso é um jogador guerreiro e um profissional fantástica. Nunca, em circunstância alguma, provocaria uma lesão propositadamente", garantiu.