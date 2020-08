FC Porto apresenta os novos equipamentos no Estádio do Dragão

A festa de apresentação dos novos equipamentos do FC Porto, realizada anualmente na baixa da cidade invicta, não vai realizar-se este ano nos mesmos moldes, em virtude da pandemia de Covid-19. Desta feita, o evento decorrerá no Estádio do Dragão, mas sem a presença dos adeptos.





A nova pele portista será apresentada esta terça-feira, pelas 21h30, numa transmissão no Porto Canal e nas restantes plataformas digitais que o clube tem à disposição.A cerimónia contará com a presença de atletas de todas as modalidades, bem como de vários artistas, que atuarão ao vivo.