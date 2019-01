FC Porto apresenta queixa contra Benfica e narrador da BTV por este apelidar dragões de "corja"

O FC Porto anunciou, através de Francisco J. Marques, que vai apresentar queixa contra o Benfica e o narrador da BTV Valdemar Duarte, pelo facto de este ter apelidado de "corja" a equipa portista, durante a narração do encontro entre águias e dragões nas meias-finais da Allianz Cup."Este discurso do ódio e falta de nível mostra o que é o Benfica de Luís Filipe Vieira, que deve desculpas a todos os adeptos de futebol. Têm a palavra os tribunais, a ERC, o Sindicato dos Jornalistas e a FPF", afirmou o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.Ao referir que o encontro estava a iniciar-se com atraso, Valdemar Duarte disse que "a corja do FC Porto" entrou cinco minutos depois de a equipa do Benfica estar em campo.