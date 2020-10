FC Porto ataca arbitragem do jogo com o Man. City: «Letão e holandês ajudaram à festa inglesa»

O FC Porto criticou duramente a arbitragem da partida com o Manchester City (3-1), nomeadamente o lance que deu o empate aos ingleses, num penálti assinalado após Gündogan pisar Marchesín (segundos depois Pepe acabaria por derrubar Sterling). Os dragões falam mesmo num "chorrilho de erros do árbitro Andris Treimanis, sempre em prejuízo do FC Porto"





O polémico penálti marcado contra o FC Porto em Manchester



"Mesmo perante a falta escandalosa de Gündogan sobre Marchesín que as repetições confirmaram, o VAR holandês Jochem Kamphuis fez vista grossa e nem sequer convidou Andris Treimanis a ver as imagens, algo verdadeiramente inacreditável", dispararam os campeões nacionais na sua crónica da partida no site oficial.O FC Porto considera, a fechar, que "Andris Treimanis foi, de muito longe, o pior em campo."