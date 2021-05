FC Porto ataca "intoxicação pública" e "o aparelho judicial"

O FC Porto emitiu há instantes, nesta quinta-feira, um comunicado a "repudiar a avalanche de falsas notícias que, desde a manhã de hoje, tomaram conta do espaço mediático".





Num texto onde vinca a "inaceitável intoxicação da opinião pública" ainda visa o "aparelho judicial que não consegue evitar que as televisões cheguem antes dos seus próprios agentes aos locais de investigação".O comunicado termina, depois, assim: "Assente a poeira matinal, a FC Porto, Futebol SAD reafirma que decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no âmbito de uma investigação que tem por objecto o resultado do teste à COVID-19 necessário para a viagem realizada em Janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal".Em suma, os azuis e brancos negam que tenham sido investigados no âmbito de negócios realizados com o Portimonense.A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD repudia a avalanche de falsas notícias que, desde a manhã de hoje, tomaram conta do espaço mediático a reboque das habituais especulações de meios televisivos que, em nome das audiências, se habituaram a produzir este tipo de lixo tóxico.Mas não é apenas a guerra das audiências que justifica esta inaceitável intoxicação da opinião pública, uma vez que, como hoje voltamos a comprovar, é o próprio aparelho judicial que não consegue evitar que as televisões cheguem antes dos seus próprios agentes aos locais de investigação.Assente a poeira matinal, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD reafirma que decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no âmbito de uma investigação que tem por objecto o resultado do teste à COVID-19 necessário para a viagem realizada em janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal.