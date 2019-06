FC Porto atento a Andrea Pinamonti

O FC Porto está a considerar Andrea Pinamonti como possível reforço para o eixo do seu ataque. O jovem ponta-de-lança, de 20 anos, de acordo com as informações recolhidas por Record, é um dos nomes discutidos no Estádio do Dragão, isto enquanto participa no Mundial Sub-20 ao serviço da Itália.





O avançado pertence aos quadros do Inter, tendo estado emprestado ao Frosinone na época agora finda. Formado no clube de Milão, Pinamonti tem um trajeto consolidado nas seleções jovens transalpinas.Entretanto, em Itália corre a informação de que a SAD já iniciou contactos com o Inter tendo em vista a possível chegada do ponta-de-lança num empréstimo com opção de compra. Os dragões terão em mente um valor de 18 milhões de euros para a dita opção, enquanto os italianos entendem ser mais justo subi-la para os 20 milhões de euros. Um cenário a confirmar.