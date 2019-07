FC Porto aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro sem Sérgio Conceição

O FC Porto aterrou pouco depois das 20 horas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, finalizado o estágio no Algarve. Sérgio Conceição não seguiu com a comitiva, tendo ficado no sul do país mais algum tempo, com a família, que lá se encontrava de férias. O técnico volta assim mais tarde em viatura própria.





Uma situação que já estava prevista, até porque os dragões só voltam ao trabalho na quinta-feira à tarde.