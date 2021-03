FC Porto atualiza situação clínica de Pepe

Pepe contraiu uma lesão muscular na perna direita no jogo com o Portimonense ontem, esclarece o FC Porto no boletim clínico divulgado hoje.





O capitão do FC Porto foi substituído aos 24 minutos de jogo por Diogo Leite. Este domingo, "o internacional português esteve entregue aos cuidados do Departamento de Saúde dos Dragões e realizou tratamento ao problema físico sofrido no decorrer da jornada 24 da Liga NOS", pode ler-se no comunicado no site dos dragões.Recorde-se que após fazer um passe, Pepe sentou-se de imediato no relvado, agarrando-se à perna direita, a mesma em que teve problemas recentemente. Uma questão que acabou por revelar-se impeditiva e que obrigou o capitão a sair. No final da partida, Sérgio Conceição disse que o defesa-central será reavaliado hoje. "Já vinha tendo queixas", disse o técnico.Pepe está convocado por Fernando Santos para os jogos frente ao Azerbaijão, frente à Sérvia e frente ao Luxemburgo, referentes ao apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.