FC Porto atualiza situação clínica de Pepe: central já foi operado

Pepe foi operado e deverá ter alta ainda esta quinta-feira. De acordo com informação disponibilizada pelo FC Porto, a cirurgia esteve a cargo do médico Carlos Monteiro na Casa de Saúde da Boavista, "tendo-lhe sido reduzida a fratura na face contraída no jogo de ontem".





O FC Porto regressou esta quinta-feira ao trabalho no Olival, dando início à preparação do duelo com o Nacional, marcado para domingo às 20h00 no Estádio do Dragão.No boletim clínico portista figuram quatro nomes: Marcano (treino condicionado), Mbaye (ginásio), Zaidu (treino condicionado) e Pepe (operado).