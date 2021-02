FC Porto atualiza situação de Nanu: Lateral já está em casa

O FC Porto informou há minutos que Nanu já se encontra em "repouso domiciliário" após ter recebido alta do Hospital de São Francisco Xavier ao início da tarde desta sexta-feira.





"Nanu teve alta hospitalar, foi reavaliado clinicamente no CTFD PortoGaia e encontra-se em repouso. De acordo com as informações presentes no boletim clínico azul e branco, o atleta de 26 anos já está em casa a recuperar do violento choque com Kritciuk nos derradeiros minutos do embate entre a Belenenses SAD e o FC Porto.O FC Porto e Nanu agradecem todas as mensagens de solidariedade que têm vindo a receber ao longo das últimas horas por parte de adeptos, companheiros de profissão e sociedades desportivas."