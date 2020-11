FC Porto 'avisa' Villas-Boas antes do jogo com o Marselha: «Amigos, amigos...»

O FC Porto recebe esta terça-feira (20 horas) o Marselha na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, um jogo que marca o regresso de André Villas-Boas, treinador da equipa francesa, à Invicta. Esta manhã, na sua newsletter diária, os dragões deram as boas-vindas ao técnico, com 'aviso' à mistura.





"O técnico, que é apenas o segundo a vencer quatro troféus pelo FC Porto numa mesma temporada, terá certamente sentimentos mistos no regresso a casa como adversário. Um Dragão é sempre bem-vindo de volta, mas, claro, esta noite amigos, amigos…", pode ler-se na newsletter diária.Na antevisão ao duelo de terça-feira com o FC Porto para a Liga dos Campeões, André Villas-Boas, treinador do Marselha, foi confrontado com a eventualidade de festejar os golos da equipa francesa e admitiu que poderá fazê-lo, apesar da paixão que sente pelos dragões, mas de forma comedida."Uma pessoa não está no controlo total das suas emoções, mas há uma coisa que não se pode esquecer. Será quase como um jogo entre um pai e um filho. Espero e tenho a certeza que será sentido da mesma forma. Nunca se quer o mal de um pai ou de um filho. Há um espírito de missão com o Marselha e há um jogo que tenho de ganhar", afirmou o técnico português