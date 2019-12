FC Porto B empata e complica apuramento na Premier League International Cup

O FC Porto B empatou esta terça-feira 1-1 com a equipa jovem do PSV Eindhoven, em encontro do grupo D da Premier League International Cup em futebol, comprometendo a continuação em prova.

Com esta igualdade, a equipa portista mantém o quarto e último lugar do grupo com um ponto, depois de ter perdido (5-1) frente ao Swansea, líder com quatro.

No terceiro e último compromisso, os dragões, que venceram as edições de 2016/2017 e 2017/2018, vão defrontar o Everton.