FC Porto bate rivais aos pontos no número de interações no Instagram

No primeiro semestre de 2020, o FC Porto foi rei e senhor do Instagram no que ao futebol português diz respeito. O emblema azul e branco somou 24,4 milhões de interações com os seus seguidores, mais do que Benfica e Sporting juntos, isto, segundo um estudo da página 'Deportes & Finanzas'.





As águias surgem na segunda posição, com 12,2 milhões de interações, metade dos dragões, ao passo que o Sporting é terceiro, com 9,82 milhões.A fechar o top-5 estão o Sp. Braga, com 1,65 M, e o Portimonense, com 850 mil.