FC Porto-Benfica da 20.ª jornada rende quase 20 mil euros em multas

O clássico da 20.ª jornada, disputado entre FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão, resultou em quase 20 mil euros em multas. O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF especifica que os dragões vão pagar 15.301 euros, enquanto as águias foram sancionadas em 4.463 euros.





As punições dizem respeito quase por inteiro à deflagração de engenhos pirotécnicos, de adeptos de ambos os clubes, e cânticos ofensivos, neste caso apenas das bancadas azuis e brancas.A única exceção prende-se com uma multa de 510 euros aplicada ao FC Porto na sequência da interpelação feita por elementos da claque Super Dragões a elementos do staff encarnado à entrada do parque do Dragão. "Ainda antes do início do jogo, alguns adeptos ligados a este GOA [Super Dragões] tentaram interpelar de forma agressiva elementos do staff do Benfica que se encontravam em viatura de apoio técnico, estacionada em frente ao P1", pode ler-se no mapa de castigos, excerto retirado do relatório de policiamento.