FC Porto-Betis, em direto

- Caso vença o Betis esta noite, o FC Porto fica à espera do vencedor do encontro entre Portimonense e Getafe, que se realiza amanhã, caso contrário terá de contentar-se com o jogo para o 3.º e 4.º lugar.- A organização do jogo anunciou que as bancadas vão estar cheias neste jogo, confirmando-se os dados que os portistas haviam adiantado durante a semana, depois de teemr esgotado os bilhetes colocados à venda no Estádio do Dragão.- No lançamento deste jogo, Pepe revelou que o FC Porto vai ter pela frente um adversário difícil, uma vez que o Betis faz da posse de bola uma das suas principais características.- Enquanto vão trabalhando no campo com vista à nova época, os portistas também procuram no mercado reforços e, nesse sentido, ganham destaque um guarda-redes e um médio.- O jogo desta noite é especial para dois jogadores do FC Porto. Shoya Nakajima e Wilson Manafá voltam a pisar o relvado do Estádio Municipal de Portimão, terreno onde brilharam com a camisola do Portimonense.- Do lado dos dragões é grande a expectativa para ver até que ponto a sua defesa consegue manter-se imaculada ao cabo de cinco jogos. Esse é, para já, o ponto forte da equipa de Sérgio Conceição.- Cristian Tello é outro jogador com ligações a Portugal, uma vez que fez uma época e meia ao serviço do FC Porto.- O Betis tem predicados no futebol espanhol e conta nas suas fileiras com alguns velhos conhecidos do futebol português. No topo está desde logo o internacional português William Carvalho, bem como os ex-benfiquistas Sidnei e Javi García.- Depois das vitórias sobre o Águeda (6-0), Varzim (4-0), Penafiel (1-0) e Fulham (1-0), os portistas vão ter o teste mais difícil nesta fase, uma vez que até ao momento só defrontaram adversários de escalões secundários.- O FC Porto arranca esta sexta-feira a disputa da Copa Ibérica, defrontando em Portimão os espanhóis do Betis. O encontro arranca às 20h30.