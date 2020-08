FC Porto cabeça de série no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões

Está confirmada a presença do FC Porto no Pote 1 do próximo sorteio da Liga dos Campeões. Depois do triunfo do Paris Saint-Germain, na terça-feira, diante do RB Leipzig, os dragões ficaram à mercê daquilo que o Bayern Munique poderia fazer esta quarta-feira no encontro com o Lyon, em Alvalade.





A verdade é que, depois de confirmada a presença dos parisienses na final da prova - só um triunfo dos bávaros sobre o Lyon interessava à equipa de Sérgio Conceição, resultado que se figurou no final dos 90 minutos, com uma vitória tranquila do Bayern Munique por 3-0.Com as presenças de Paris Saint-Germain e Bayern Munique na final da presente edição da Liga dos Campeões, o FC Porto sobe automaticamente para o Pote 1 do próximo sorteio da Liga dos Campeões, figurando-se como cabeça-de-série da prova milionária.De recordar que o estatuto de cabeça de série é reservado ao campeão em título da prova, assim como para o vencedor da Liga Europa. Contudo, existem ainda mais seis lugares por ocupar, posições essas que estão reservadas aos campeões nacionais dos países que figuram o top-6 do ranking da UEFA - Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França e (Rússia).Como um dos vencedores já será cabeça de série no sorteio, essa vaga passa automaticamente para o campeão nacional do país que figura o 7.º lugar do ranking, que neste caso é Portugal, representado pelo FC Porto.