FC Porto 'celebra' 2192 dias do Dragões Diário: "Apesar das repetidas tentativas para nos silenciar..."

O FC Porto assinala esta quarta-feira os seis anos da newsletter 'Dragões Diário'. Numa edição em que aborda a eliminação dos azuis e brancos da Liga dos Campeões, os dragões apontam aos 2.192 dias de publicação e às "repetidas tentativas" de a silenciar.





"Dominada pela projeção do jogo do dia seguinte com o Bayern Munique, que o FC Porto venceria com dois golos de Ricardo Quaresma e um de Jackson Martínez, a primeira edição desta newsletter nascia há seis anos, assinada pelo Francisco J. Marques e enviada a 4141 subscritores. Desde então, passaram 2192 dias sem falharmos uma única publicação, apesar das repetidas tentativas para nos silenciar, com suspensões, multas elevadas e acusações dos tempos do antigamente. Agora mesmo, enquanto nos lê, mais de 25.000 leitores, espalhados por todo o mundo – do Alasca à Nova Zelândia e da Noruega à África do Sul – receberam o Dragões Diário. Desde o primeiro DD, como lhe chama carinhosamente o Bruno Leite, já enviámos mais de 50 milhões de e-mails e não planeamos parar tão cedo. E hoje, tal como ontem, Lisboa e Nova Iorque estarão no top-5 das cidades com mais aberturas num ranking obviamente liderado pelo Porto. Dá que pensar, não dá?", pode ler-se.