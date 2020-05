FC Porto coloca máscaras reutilizáveis à venda

O FC Porto anunciou que já estão disponíveis para venda as máscaras reutilizáveis, caracterizadas com o nome do clube e que existem em dois modelos: azul ou branco.





Segundo informa o site do clube, as máscaras têxteis são de uso social e "ideais para profissionais que, não sendo de saúde, estão expostos a um contacto com um número elevado de pessoas", com o FC Porto a assegurar que estas "estão devidamente certificadas".As máscaras podem ser adquiridas na loja online do FC Porto ou na loja localizada na baixa do Porto, na Rua Sá da Bandeira, que se encontra aberta ao público diariamente, entre as 10 e as 19 horas.As máscaras estão à venda ao preço de 7,11 euros para os sócios do FC Porto, ao passo que os restantes adeptos terão de pagar 7,90 euros.