FC Porto com 13 golos sofridos 9.ª jornada: igual registo só mesmo em 1976/77

Os atuais 13 golos encaixados pelo FC Porto ao cabo da 9ª jornada são tão pouco comuns que é necessário recuar à longínqua temporada de 1976/77 para se encontrar um registo igual. À altura, os dragões estavam na 6ª posição com 10 pontos – a vitória ainda valia 2 pontos – e acabaram a prova em 3º lugar, com um total ainda assim impressionante, face à melhoria de rendimento clara daí em diante, de 27 golos sofridos. Ainda assim, ficariam a 10 pontos do campeão Benfica.





Muito dificilmente, tendo em conta as 25 jornadas que há ainda por disputar na atual edição, esta não será a Liga NOS com mais golos sofridos pelo FC Porto desde que Conceição chegou à Invicta. Com os 13 tentos já averbados, os azuis e brancos terão de conseguir uma segurança defensiva a toda a prova para não ultrapassar os 22 da última época – em 2018/19 sofreu 20 golos e em 2017/18 uns escassos 18 tentos.Ora, a atual marca, que coloca os azuis e brancos ao mesmo nível, por exemplo, de Marítimo e Farense, últimos classificados na tabela que se defrontam hoje, é praticamente o dobro do líder Sporting, que conta somente sete golos encaixados.Quem não sofre está sempre mais perto da vitória. Este chavão do futebol aplica-se, em traços gerais, à globalidade do campeonato. Com Sérgio Conceição ao comando, o FC Porto foi sempre a melhor defesa da prova e a verdade é que conquistou dois títulos em três possíveis. A exceção foi mesmo 2018/19, em que apesar dos 31 golos sofridos, mais 11 do que as duas dezenas do FC Porto, o Benfica assegurou a conquista do título – as águias marcaram mais 29 tentos que os portistas. Tendo este quadro em conta, os homens da Invicta têm todo o interesse em redobrar esforços de forma a fazer a defesa do título da forma mais eficaz possível.