FC Porto com apoio em Sevilha: portista fã de Futre aguarda chegada da comitiva

A pandemia de Covid-19 retirou aos adeptos do FC Porto a possibilidade de acompanharem de perto a equipa nos quartos-de-final, quer no Dragão, palco previsível para uns dos jogos, quer em Londres ou até em Sevilha, cidade onde afinal se vão realizar as duas mãos.





No entanto, as restrições impostas pelo novo coronavírus não afastaram totalmente o apoio à comitiva azul e branca. Sinal disso foi a presença dos Super Dragões no Olival, na manhã desta terça-feira, e a presença de um adepto português junto ao hotel onde a comitiva azul e branca vai ficar instalado, na cidade da Andaluzia.Trata-se de Daniel Fernandes, portista natural do Cartaxo, que há uns anos se mudou para Espanha, onde se casou com uma mulher de nacionalidade espanhola, com quem teve dois filhos. E foi precisamente com os filhos que, munido de um cachecol, Daniel foi esperar a chegada da equipa do FC Porto.Ora, em conversa com Record, já depois de explicar os meandros da sua mudança para território espanhol, este adepto, fã confesso de Futre, arriscou até num resultado para amanhã: uma vitória por 1-0 para o seu FC Porto.