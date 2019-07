FC Porto com arranque à porta fechada

Depois do ponto final de 2018/19 ter acontecido no Estádio do Jamor, na final da Taça de Portugal contra o Sporting, a pré-temporada 2019/20 do FC Porto – sobre a qual poderá saber mais pormenores nas páginas seguintes –, arranca hoje, como seria de esperar, no Olival.

Contudo, contrariamente ao que é habitual, o FC Porto realizará o primeiro dia de trabalho à porta fechada. Uma jornada reservada em exclusivo às plataformas de comunicação azuis e brancas.

De qualquer forma, o ‘programa de festas’ deverá ser semelhante ao das últimas temporadas, com os jogadores disponíveis neste momento a concentrarem-se bem cedo no centro de treinos para, depois, serem divididos em grupos mais reduzidos tendo em vista a protocolar realização de exames médicos e testes físicos. É esperado que, além dos jogadores ‘convocados’ por Sérgio Conceição, também a generalidade dos responsáveis da SAD marque presença nesta abertura das oficinas portistas.