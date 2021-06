FC Porto com concorrência por Niang

O Lille é o mais recente clube a entrar na luta pela contratação de Niang, adiantou ontem a imprensa francesa. O avançado, recorde-se, está também na mira do FC Porto, que terá agora a concorrência do recém-coroado vencedor da Ligue 1.

Segundo o portal FootSur7, Niang já se teria encontrado com Olivier Létang, presidente do Lille, tendo em vista a mudança para o clube do Norte de França. O avançado, de 26 anos, tem contrato com o Rennes por mais duas temporadas e está avaliado em 10 milhões de euros. Besiktas e Krasnodar também estão atentos.

Conforme Record escreveu na sua edição de ontem, o FC Porto está no mercado à procura de compensar a saída de Marega, e Niang, embora não seja a única opção em cima da mesa, está a ser considerado.