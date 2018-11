Dragões com o grupo completo na preparação do jogo com o Belenenses

O FC Porto prosseguiu esta quarta-feira a preparação da receção de sábado ao Belenenses, para a Taça de Portugal, com uma sessão que já contou com os internacionais Danilo, Diogo Costa, Bruno Costa, Diogo Leite e Mbemba.De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', para além da presença dos jogadores que regressaram das seleções o grupo de trabalho foi reforçado com os 'bês' Diego Landis, Diogo Queirós, Rui Pires, Romário Baró e Madi Queta.A sessão foi ainda marcada pelo regresso do guarda-redes Fabiano aos treinos sem limitações, pelo que o camaronês Vincent Aboubakar, a recuperar de uma operação ao joelho esquerdo, é agora o único a constar do boletim clínico.Os campeões nacionais voltam a treinar na quinta-feira, pelas 10:30, novamente no Olival, em Vila Nova de gaia, à porta fechada.O FC Porto recebe no sábado o Belenenses, pelas 20:45, em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.