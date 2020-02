FC Porto com prejuízo de quase 52 milhões de euros no primeiro semestre da época

A SAD do FC Porto teve um prejuízo de 51,85 milhões de euros na primeira metade da presente temporada. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões revelam que o passivo aumentou para os 444.5 M€, um aumento de 36 M€ em relação ao período homólogo de 2018/19. A ausência na presente Liga dos Campeões e o facto de não ter vendido nenhum ativo por valores significativos são dos principais fatores explicativos.





"Este resultado era já expectável, e está de acordo com o orçamento aprovado em Assembleia Geral, já ajustado pela não participação do FC Porto na edição 2019/2020 da UEFA Champions League. Adicionalmente, e apesar da inevitável redução das receitas obtidas pela participação nas provas europeias, devido aos montantes significativamente inferiores atribuídos pela UEFA Europa League, a Administração da FC Porto – Futebol, SAD tomou a opção de não vender, neste mercado de transferências de janeiro, jogadores que pudessem pôr em risco a competitividade da equipa", dizem os portistas no Relatório e Contas.Os resultados operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores sofreram uma quebra de 55.7 M€, as rubricas relacionadas com passes de jogadores tiveram um saldo líquido negativo de 18 M€. O capital próprio consolidado atinge os 86.9 M€ negativos, o que representa um agravamento de 52 M€ face a junho.