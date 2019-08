FC Porto com registo quase perfeito em fases preliminares da Champions

O FC Porto apenas foi uma vez eliminado nas rondas preliminares da Liga dos Campeões, qualificando-se em oito ocasiões, com o Krasnodar a ser o 10.º adversário dos dragões em pré-eliminatórias.O FC Porto, que defronta os russos na quarta-feira, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, apenas foi afastado em 2000/01, quando, depois de perder em Bruxelas, por 1-0, foi incapaz de dar a volta ao Anderlecht, empatando a zero no Estádio das Antas.A última vez que o FC Porto teve de passar uma pré-eliminatória na Champions aconteceu há três temporadas, no play-off, frente à Roma, com uma igualdade 1-1 em casa a deixar os azuis e brancos em perigo, mas um triunfo por 3-1 em Itália permitiu-lhes seguir em frente.Na primeira edição da Liga dos Campeões, em 1992/93, o FC Porto chegou à fase de grupos sem grandes dificuldades, ao eliminar os luxemburgueses do Union (9-1 no total das duas mãos) e os suíços do Sion (6-2).Na temporada seguinte, os dragões afastaram os malteses do Floriana (2-0) e os holandeses do Feyenoord (1-0), sem sofrerem golos e graças a vitórias caseiras e nulos fora.A maior goleada do FC Porto em fases preliminares aconteceu na segunda pré-eliminatória de 2001/02, quando os galeses do Barry Town saíram das Antas com uma goleada de 8-0, de pouco lhes valendo o triunfo por 3-1 em casa.Para chegar à fase de grupos dessa temporada, o FC Porto afastou ainda os suíços do Grasshopper, com uma vitória por 3-2 fora, depois de ter empatado 2-2 em casa.Em 2014/15, o FC Porto afastou o Lille, com um triunfo por 1-0 em França e 2-0 no Estádio do Dragão.