FC Porto começa fase de grupos da Champions em Inglaterra: eis o calendário completo

Já é conhecido o calendário do FC Porto no Grupo C da Liga dos Campeões, no qual os dragões têm a 'companhia' de Manchester City, Olympiacos e Marselha.

A equipa de Sérgio Conceição inicia a fase de grupos em Inglaterra, diante dos citizens, no dia 21 deste mês. O último jogo do FC Porto neste grupo realiza-se a 9 de dezembro, na Grécia, contra o Olympiacos de Pedro Martins. Todos os encontros dos dragões serão realizados às 20 horas de Portugal Continental.

Confira o calendário completo do FC Porto:



- 21 de outubro: Manchester City-FC Porto

- 27 de outubro: FC Porto-Olympiacos

- 3 de novembro: FC Porto-Marselha

- 25 de novembro: Marselha-FC Porto

- 1 de dezembro: FC Porto-Manchester City

- 9 de dezembro: Olympiacos-FC Porto