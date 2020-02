FC Porto comprou totalidade do passe de Osorio antes de o emprestar

O FC Porto adquiriu a totalidade do passe de Osorio antes de o emprestar, no final de agosto passado, aos russos do Zenit São Petersburgo.





A SAD portista tinha 50% do passe do jogador, mas adquiriu a outra metade que estava na posse do Tondela, a troco de 1,5 milhões de euros. Isto de acordo com o Relatório e Contas apresentado pela SAD azul e branca, referente ao primeiro semestre desta temporada.Refira-se que, neste negócio por Osorio, ficou estabelecida uma cláusula de compra a ser acionada, no valor de 7 milhões de euros, após a realização de cinco jogos oficiais. A receita decorrente dessa cláusula só será incluída no relatório anual.