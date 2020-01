FC Porto condenado a pagar cadeiras ao Belenenses SAD

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol condenou o FC Porto ao pagamento de uma multa de 1456 euros devido aos seus adeptos "terem danificado 40 cadeiras" do estádio do Jamor, no jogo com o Belenenses SAD, a 8 de dezembro. A multa surge na sequência do envio da fatura por parte do emblema lisboeta, que teve de proceder à reparação das cadeiras.





Os dragões foram também punidos pelo CD ao pagamento de outra multa no valor de 408 euros. Em causa está o atraso no regresso ao relvado após o intervalo do jogo com o Desportivo de Chaves, na terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A segunda parte começou com quatro minutos de atraso.Para além do FC Porto, o Sporting também foi punido ao pagamento de uma multa de 816 euros, igualmente por ter regressado tardiamente após o intervalo do jogo com o Portimonense, no Algarve. A segunda parte começou dois minutos atrasada.