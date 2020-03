FC Porto confirma buscas: «Como sempre, a colaborar com a justiça»

O FC Porto confirmou esta quarta-feira ter sido alvo de buscas efetuadas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal no âmbito da Operação Fora de Jogo. "A FC Porto - Futebol, SAD, a FC Porto Comercial e o seu presidente do Conselho de Administração confirmam que foram alvos de buscas promovidas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Como sempre, estão a colaborar com a justiça", pode ler-se num curto comunicado divulgado no site oficial dos dragões.





Recorde-se que a Procuradoria-Geral da República (PGR) havia confirmado esta manhã as buscas a "diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários". "No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e cuja investigação está a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), estão em curso 76 buscas, inclusive, domiciliárias, designadamente, em diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários. Estas diligências realizam-se em todo o país e estão a ser efetuadas por 9 magistrados do Ministério Público do DCIAP, 7 magistrados judiciais, 101 inspetores Tributários e 181 militares da Unidade da Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana (GNR)", lê-se no comunicado. "A Polícia de Segurança Pública presta também a sua colaboração.""Em causa as buscas efetuadas pelo Tribunal Central de Instrução CriminalA FC Porto - Futebol, SAD, a FC Porto Comercial e o seu presidente do Conselho de Administração confirmam que foram alvos de buscas promovidas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal.Como sempre, estão a colaborar com a justiça".