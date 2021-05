FC Porto confirma buscas no âmbito da operação "covid free"

O FC Porto confirmou esta manhã que as instalações do clube e do centro de treinos do Olival estão a ser alvo de buscas "no âmbito de uma investigação que tem por objecto o resultado do teste à COVID-19 necessário para a viagem realizada em janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal" que, segundo avança o Correio da Manhã, será Nakajima.





No comunicado divulgado no seu site oficial, o site dos dragões sublinha que a "Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, como sempre, colaborou com a Justiça na recolha de todos os elementos solicitados para a investigação em curso".Recorde-se que a Polícia Judiciária realizou esta quinta-feira uma dezena buscas domiciliárias e a laboratórios de análises clínicas no Algarve e no Porto, numa investigação que começou com uma viagem para o estrangeiro de um futebolista profissional , alegadamente infetado com covid-19. Em comunicado hoje divulgado, a PJ e o Ministério Público adiantam que a operação "covid free" contou com a colaboração de um elemento Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) "para pesquisa, análise e eventual apreensão de documentação e outra matéria probatória" que será depois analisada."Em causa as buscas no âmbito da investigação ao resultado de um teste à COVID-19A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vem informar que no dia de hoje, 20 de Maio de 2021, decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no âmbito de uma investigação que tem por objecto o resultado do teste à COVID-19 necessário para a viagem realizada em Janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal.A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, como sempre, colaborou com a Justiça na recolha de todos os elementos solicitados para a investigação em curso.Porto, 20 de Maio de 2021.