FC Porto confirma Conceição e revela detalhes da cerimónia de renovação do contrato

O FC Porto confirmou no site oficial a renovação de Sérgio Conceição até 2024, com a assinatura do novo vínculo marcada para as 12 horas no Estádio do Dragão.





"Às 11h00, arrancará no Porto Canal e na FC Porto TV uma emissão especial dedicada a este marco importante para o futuro do clube", informam os dragões.Pinto da Costa disse, em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, que Sérgio Conceição "não vai ter melhoria de um euro no novo contrato"."Eu gostava muito de poder pagar cinco milhões por temporada ao treinador, mas o Porto não pode", referiu o presidente dos dragões.