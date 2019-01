FC Porto confirma lesões de Danilo e Maxi e explica ausência de Chidozie

O FC Porto regressou aos trabalhos este domingo, menos de 24 horas depois do clássico disputado em Alvalade , e viu confirmadas as lesões quer de Danilo, quer de Maxi Pereira, que ficaram limitados a tratamento.No caso do médio português, confirmou-se o cenário de entorse com eversão - torção do pé para fora - no tornozelo direito avançado no final do jogo em Alvalade, no sábado.Já o lateral uruguaio contraiu uma mialgia de esforço na coxa esquerda e teve de ser substituído ainda na primeira parte. O tempo de recuperação que ambos terão pela frente não é ainda conhecido.De fora do apronto deste domingo ficaram também Marius, que fez apenas tratamento, Otávio e Aboubakar, que realizaram treino condicionado e trabalho de ginásio.Chidozie, por sua vez, encontra-se ausente "devidamente autorizado" para "tratar de assuntos pessoais".Os campeões nacionais voltam a trabalhar esta segunda-feira, pelas 11 horas, no Olival.