FC Porto confirma 'nega' a proposta do Monaco por Danilo

O FC Porto confirmou em comunicado emitido no seu site oficial ter recebido na segunda-feira uma proposta do Monaco por Danilo, a qual foi recusada no imediato , conformeapontou. Segundo a mesma nota, o médio internacional português é visto como "intransferível" pela estrutura portista.

"Informação aos sócios e adeptos do FC PortoO FC Porto recebeu ontem uma proposta do AS Mónaco para a transferência do nosso jogador e capitão Danilo.Ontem mesmo, o FC Porto respondeu que o jogador Danilo é esta temporada intransferível, pelo que desta forma se encerra qualquer tipo de especulação em torno deste tema."