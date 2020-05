FC Porto conquistou Liga Europa há sete anos

Faz hoje nove anos que o camisola 9 do FC Porto ofereceu aos seus adeptos a conquista do seu 7º troféu internacional, por sinal a Liga Europa, numa final em Dublin, na Irlanda, que teve como curiosidade o facto de ter colocado pela primeira vez na história duas equipas portuguesas frente a frente numa final europeia, no caso os dragões e o Sp. Braga. Um golo de Falcão, aos 44 minutos, na sequência de um cruzamento de Fredy Guarín, deu vantagem aos portistas para regressarem à Invicta com mais uma conquista internacional. André Villas-Boas era o treinador, ele que nessa época ergueu quatro troféus, igualando o recorde de Tomislav Ivic.