FC Porto conseguiu algo que não se via há três anos

Com a vitória por 3-2 alcançada na visita ao reduto do Galatasaray , o FC Porto conseguiu um feito que certamente não está ao alcance de muitas equipas na Europa: marcar três golos no estádio da formação de Istambul. Com efeito, olhando para trás, é possível perceber-se que desde novembro de 2015 que o Gala não sofria tantos golos no seu reduto (empate a 3 diante do Antalyaspor).De resto, olhando para os últimos dez anos, o Galatasaray apenas noutras onze ocasiões sofreu três ou mais golos no seu reduto, tendo quatro desses duelos sido referentes à Liga dos Campeões (1-6 diante do Real Madrid, 0-4 frente ao Borussia Dortmund e 1-4 ante o Arsenal).21/11/15: Antalyaspor, 3-3 (Superliga)19/04/14: Kasimpasa, 0-4 (Superliga)22/10/14: Borussia Dortmund, 0-4 (Liga dos Campeões)22/11/14: Trabzonspor, 0-3 (Superliga)09/12/14: Arsenal, 1-4 (Liga dos Campeões)16/11/12: Kardemir, 1-3 (Superliga)17/09/13: Real Madrid, 1-6 (Liga dos Campeões)17/10/10: Ankaragücü, 2-4 (Superliga)26/10/11: Gaziantepspor, 2-4 (Superliga)22/02/09: Kocaelispor, 2-5 (Superliga)19/03/09: Hamburgo, 2-3 (Liga Europa)