FC Porto contesta multa a Sérgio Oliveira

O FC Porto estranha a multa de 5.100 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF a Sérgio Oliveira, na sequência de um atraso de 4 minutos do médio à zona de entrevistas rápidas do clássico com o Benfica, de sábado.





sabe que a SAD está surpreendida com a situação, uma vez que o acordo entre FC Porto e Benfica para que Vinícius falasse primeiro do que Sérgio Oliveira - regulamentarmente presta declarações o jogador da equipa vitoriosa, foi feito na presença do delegado da Liga.A troca surgiu pelo facto do ponta-de-lança se encontrar já na zona de entrevistas rápidas, o que, não existindo um entendimento entre os clubes, obrigaria Vinícius a aguardar alguns minutos para a realização, em primeiro lugar, da flash-interview ao jogador do FC Porto.