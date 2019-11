FC Porto continua preparação para o Aves com duas baixas

O FC Porto voltou a treinar no Olival, na manhã desta sexta-feira, ainda sem Sérgio Oliveira e Romário Baró. A dupla de médios continua fora das contas de Sérgio Conceição, por lesão, e realizou apenas tratamento, ficando longe do relvado na sessão realizada a dois dias do encontro com o Aves.





A contas com problemas musculares, os dois jogadores são os únicos que constam do boletim clínico azul e branco. De resto, todo o plantel está apto para o jogo de domingo, agendado para as 20 horas.