FC Porto contrata jovem guarda-redes ao Arsenal

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que contratou o jovem guarda-redes Pedro Virgínia ao Arsenal. O guardião internacional por Portugal, de 16 anos, chega proveniente do emblema londrino e assina um contrato válido até 2023, estando previsto que, na próxima temporada, integre a equipa sub-17 dos dragões.





Aos meios oficiais azuis e brancos, Pedro Virgínia revelou estar feliz. "Foi uma experiência muito boa em Inglaterra. Foram quatro grandes anos com uma grande equipa, mas agora vim para o FC Porto, uma superequipa, das melhores da Europa, e estou muito feliz", apontou.O sonho de rumar ao Dragão já não era de agora e os objetivos para o futuro já estão bem traçados. "Vestir esta camisola é um grande orgulho. Já há oito anos que os olheiros me seguiam e era um sonho meu de há muito tempo. Os objetivos coletivos são ganhar o máximo de competições na formação e o objetivo individual é jogar no Estádio do Dragão", acrescentou.