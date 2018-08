Herrera ficou neste estado após lance com adversário

Através da sua conta de Twitter para os media, o FC Porto criticou o lance da falta de Jorge Filipe sobre Herrera - que deixou o capitão portista a sangrar - e que terminou em protestos de Sérgio Conceição, técnico que seria expulso . Recorde-se que os campeões nacionais conquistaram a Supertaça com um triunfo sobre o Aves por 3-1 "A consequência desta falta clara foi a expulsão do Sérgio Conceição. Até teria piada se não fossem velhos hábitos que é preciso erradicar. As nossas conquistas encontram sempre adversários inesperados, mas assim ainda sabem melhor. Agora é trabalhar para acabar a época como começamos, a celebrar. Viva o FC Porto", afirmaram os vencedores da Supertaça em duas publicações naquela rede social.